День пионерии 2022: сколько пионеров в Новосибирске в год 100-летия организации

День пионерии 2022: сколько пионеров в Новосибирске в год 100-летия организации
День пионерии 2022: сколько пионеров в Новосибирске в год 100-летия организации
18 мая, 14:41ОбществоФото: Фото из группы "Союза пионеров" "ВКонтаткте"
Пионеры есть в Новосибирске и в год 100-летнего юбилея организации, но они носят галстуки разных цветов, и не все называют себя пионерами. 13 тысяч детей насчитывает «Союз пионеров», около 2000 тысяч детей называют себя «Пионерами Новосибирска».

Централизованная пионерская организация им. В.И. Ленина, эпохи СССР, в которой дети носили красные галстуки, и клялись в верности перед памятником вождю пролетариата, прекратила свое существование в 1990-м году.

Но организации по работе с детьми создавались в разных регионах РФ. В Новосибирской области с 1991 года существует «Союз пионеров». В него входят 15 организаций, более 13 тысяч детей и подростков, сообщила Atas.info председатель организации Наталья Вохмина. Организации, входящие в союз самостоятельно определяют символику: цвет галстука и футболок. Отсюда разноцветные галстуки у разных организаций: желтые, зеленые, триколоры. 19 мая 2022 – дату 100-летия пионерской организации СССР Наталья Вохмина называет «исторической», но это не день рождения «Союза пионеров». Более того – членов организации не принято называть пионерами. Организация имеет право на господдержку.

Около 2000 ребят называют себя «Пионерами Новосибирска», носят красные галстуки, изучают историю СССР и подвиги пионеров-героев, приносят клятву, как пионеры советских времен. Как правило, такие организации создавались в некоторых школах по инициативе учителей «советской закалки». Организации функционируют в 10 школах Новосибирска, рассказал Atas.info организатор пионерии от партии КПРФ Михаил Лаврентьев. Пионеров поддерживает мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. В День пионерии 19 мая 2022 ожидается его участие в торжествах, и в открытии «капсулы времени», заложенной советскими пионерами в 1972 году.

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