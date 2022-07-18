Шесть человек на SUP-досках потерялись в Новосибирском водохранилище

Спасатели выезжали на помощь нескольким саперам, которых уносило течением в Новосибирском водохранилище на минувших выходных. Об этом сообщает МАСС в официальной группе во «ВКонтакте».

В один из дней уикенда специалисты спасли женщину на SUP-доске, которую унесло от берега из-за сильного ветра. В медицинской помощи она не нуждалась. Буквально в то же время в МАСС сообщили о 6 пропавших саперах на Обском море. Спортсменов нашли и вернули на сушу. К слову, это были не все случаи происшествий на водоеме в прошедшие выходные. По тем же причинам едва не потерялись в глубинах воды двое мужчин. «Двое приятелей вышли в воду на надувном матрасе. Незаметно для них поднялся ветер, который унес их от берега на это «судне». Спасатели, благо, их нашли – ничего страшного не успело случиться», - прокомментировали в паблике. Как неоднократно повторяли в ГУ МЧС Новосибирской области, выходить на воду с судами или надувным инвентарем опасно при штормовом ветре. Со всеми экстремалами специалисты провели беседу и отпустили домой.

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