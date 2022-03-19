Школьница из Новосибирска попала в команду Крида на шоу «Голос. Дети»

Новосибирская 12-летняя школьница Елизавета Дименина попала в команду Егора Крида на шоу «Голос. Дети» на Первом канале.
Девочка спела песню «Blinding Lights», а к ней повернулся только Егор Крид. Артист был доволен выступлением и даже начал пританцовывать.
Полина Гагарина и Баста объяснили, что они не повернулись только потому, что не хотели отбивать конкурсантку у Крида.
Лизу приехали поддержать родители, музыкальный педагог и её подруга. Отец девочки даже заплакал от эмоций от выступления дочки.
Напомним, что в популярном телешоу «Голос» появилась участница из Сибири. Своими талантами удивила 19-летняя Елизавета Шарипова из Новосибирска.