Когда День главного бухгалтера 2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются расскажет Atas.info.
Путаница у жителей СНГ вызвана из-за того, что многие не придают значения, кого поздравлять – главного бухгалтера или просто бухгалтера.
В апреле будут поздравлять именно главных бухгалтеров – этот праздник приурочили ко дню выхода 1-го журнала «Главбух» в 1994 году.
В этот день по традиции вручают почетные грамоты, проводят семинары с курсами повышения квалификации, а в СМИ печатают статьи о профессии.
Связано с тем, что праздники имеют разное значение и некоторые из них привязаны к определенным странам.
21 ноября в России отмечается День бухгалтера, 10 ноября – Международный день бухгалтерии. 21 апреля празднуют День главного бухгалтера.