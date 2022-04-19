Когда День главного бухгалтера 2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды

Когда День главного бухгалтера 2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды
Когда День главного бухгалтера 2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды
Сегодня, 17:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Какого числа День главного бухгалтера в 2022 году и почему этот праздник некоторые отмечают трижды – в материале Atas.info.

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются расскажет Atas.info.

Бухгалтеров поздравлять с праздником 21 апреля или 21 ноября?

Путаница у жителей СНГ вызвана из-за того, что многие не придают значения, кого поздравлять – главного бухгалтера или просто бухгалтера.

  • 21 апреля – День главного бухгалтера, главбуха;
  • 21 ноября – День бухгалтера, неофициальный праздник.

В апреле будут поздравлять именно главных бухгалтеров – этот праздник приурочили ко дню выхода 1-го журнала «Главбух» в 1994 году.

В этот день по традиции вручают почетные грамоты, проводят семинары с курсами повышения квалификации, а в СМИ печатают статьи о профессии.

Почему праздник бухгалтеров можно отмечать три раза в год?

Связано с тем, что праздники имеют разное значение и некоторые из них привязаны к определенным странам.

21 ноября в России отмечается День бухгалтера, 10 ноября – Международный день бухгалтерии. 21 апреля празднуют День главного бухгалтера.

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