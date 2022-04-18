В Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

В Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
В Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Сегодня, 14:04ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Антиковидные меры рассмотрят на заседании оперштаба.

В Новосибирской области могут ввести новые коронавирусные ограничения на майские праздники. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в правительстве 18 апреля.

Глава региона отметил, что во время праздничных выходных необходимо минимизировать риск распространения COVID-19. В правительстве подготовят ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить возникновения шестой волны коронавируса.

«Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных идет подъем. Предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, не избыточных, но минимально необходимых для того, чтобы нам подготовиться к окончанию праздников. Дай Бог, шестой волны не будет, но на всякий случай», – добавил губернатор.

Противоковидные ограничения рассмотрят на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что только за последнюю неделю в Новосибирской области выявлено 1 176 случаев заражения ковидом. Этот показать на 17% ниже предыдущей недели.

Напомним, 30 марта масочный режим в регионе стал рекомендательной мерой. Однако работники некоторых сфер деятельности продолжают носить маски при общении с клиентами – это медики, продавцы, кондукторы и другие.

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