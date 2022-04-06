10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки
10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки
Сегодня, 11:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Умерли за минувшие сутки пенсионеры в возрасте от 72 до 89 лет.

В Новосибирской области COVID-19 выявили у 216 человек за сутки, а скончались за то же время 10 пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 6 апреля 2022 года.

На сегодняшний день в регионе фиксировали 252 535 случаев коронавируса, в том числе у 36 612 детей. За сутки ПЦР-тест показал заражение у 29 несовершеннолетних.

За минувшие сутки медики зарегистрировали 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них мужчины в возрасте 75 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 79 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 89 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 5 436 человек. При этом выздоровели 239 680 пациентов, включая 1 621 сибиряка за сутки.

В больницах сейчас находятся 911 пациентов, в том числе 11 детей. В реанимации - 136 человек, из которых 20 подключены к ИВЛ.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы