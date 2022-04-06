10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

За минувшие сутки медики зарегистрировали 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них мужчины в возрасте 75 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 79 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 89 лет.