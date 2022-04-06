10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

В Новосибирской области COVID-19 выявили у 216 человек за сутки, а скончались за то же время 10 пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 6 апреля 2022 года.
На сегодняшний день в регионе фиксировали 252 535 случаев коронавируса, в том числе у 36 612 детей. За сутки ПЦР-тест показал заражение у 29 несовершеннолетних.
За минувшие сутки медики зарегистрировали 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них мужчины в возрасте 75 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 79 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 89 лет.
Всего в регионе от коронавируса умерли 5 436 человек. При этом выздоровели 239 680 пациентов, включая 1 621 сибиряка за сутки.
В больницах сейчас находятся 911 пациентов, в том числе 11 детей. В реанимации - 136 человек, из которых 20 подключены к ИВЛ.