233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки

В Новосибирской области зафиксировали еще 233 заболевших коронавирусом. Новые данные представил оперштаб на 3 апреля 2022 года.
Так, за все время пандемии Covid-19 выявили у 251 873 человек. С выздоровлением выписались 1 312 пациентов.
Скончались от инфекции еще девять человек: мужчины в возрасте 55, 57, 72, 74 года и женщины в возрасте 50, 81, 82, 82, 90 лет. Всего в Новосибирской области от ковида скончались 5 403 больных.
В ковидных госпиталях находятся 988 человек. Среди них - 19 детей. В реанимационных отделениях находятся 146 зараженных, а к системе ИВЛ подключены 17 пациентов.