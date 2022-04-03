233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки

233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки
233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки
Сегодня, 11:39ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
От Covid-19 скончались девять человек.

В Новосибирской области зафиксировали еще 233 заболевших коронавирусом. Новые данные представил оперштаб на 3 апреля 2022 года.

Так, за все время пандемии Covid-19 выявили у 251 873 человек. С выздоровлением выписались 1 312 пациентов.

Скончались от инфекции еще девять человек: мужчины в возрасте 55, 57, 72, 74 года и женщины в возрасте 50, 81, 82, 82, 90 лет. Всего в Новосибирской области от ковида скончались 5 403 больных.

В ковидных госпиталях находятся 988 человек. Среди них - 19 детей. В реанимационных отделениях находятся 146 зараженных, а к системе ИВЛ подключены 17 пациентов.

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