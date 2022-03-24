Вирусолог из Новосибирска объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Вирусолог из Новосибирска объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Вирусолог из Новосибирска объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 10:32ОбществоАлександр Кондратьев
Ученый утверждает, что через 1-2 недели ожидается рост заболеваемости коронавирусом в регионах РФ

Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, почему после спада коронавируса он снова идет на повышение – это может происходить из-за того, что появляется субвариант COVID-19 «дельтакрон» или «стел-омикрон».

Нетёсов утверждает, что пока неизвестна причина роста коронавируса в России и в странах Европы. По его словам, это должен выяснить Роспотребнадзор или ведущие институты.

Ученый отметил, что пока в Сибири не зафиксировано резкого роста заболеваемости коронавирусом, есть только небольшие колебания. Однако есть подъем в европейской части РФ, а в особенности в мегаполисах.

Сергей Нетесов утверждает, что через 1-2 недели ожидается подъем заболеваемости в регионах, сообщает АиФ-Новосибирск.

Напомним, что ограничения, действующие в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса, понемногу отменяют.

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