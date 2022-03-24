После допроса в ГИБДД новосибирца с COVID-19 отправили домой на электричке

Новосибирца вызвали на допрос по уголовному делу о смертельном ДТП в то время, когда он болел коронавирусом. Как пишет НГС, Константин предупреждал полицейских о своем здоровье.
Сама авария произошла еще в марте 2021 года на Чуйском тракте. Известно, что водитель на «Лада Калина» обогнал «Subaru Forester», вследствие чего последний столкнулся с «Honda» и врезался в «Ладу». Всего в ДТП пострадали пять человек, а один погиб. Константин получил переломы. Было возбуждено уголовное дело по факту трагедии.
Как рассказал Константин, правоохранители вызвали его на допрос в начале февраля 2022 года в Искитим. За пару дней до вызова мужчина пошел на больничный с подозрением на коронавирус. У него взяли ПЦР-тесты, а результаты должны были прийти позже. Об этом новосибирец предупредил полицейских заранее, однако сотрудники не приняли это во внимание.
Мужчина был доставлен на машине в участок, а после процедуры его отправили домой на электричке в Новосибирск. В результате тест на ковид оказался положительным. Константин был вынужден пожаловаться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.