В Новосибирске за день от коронавируса скончались 8 пациентов

Также по данным оперштаба за день скончались 8 зараженных. Среди них мужчины в возрасте 69, 82 и 83-х лет, и женщины в возрасте 55, 61, 64, 68, 82 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 5 547 пациентов.