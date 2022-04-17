В Новосибирске за день от коронавируса скончались 8 пациентов

В Новосибирске за день от коронавируса скончались 8 пациентов
В Новосибирске за день от коронавируса скончались 8 пациентов
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Всего заразились 157 человек.

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заболели 157 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе на 17 апреля 2022.

Всего зарегистрировано 254 542 случая заражения Covid-19. За день вирусом заболели 45 детей. За весь период пандемии зафиксирован 37 059 случай заболевания ковидом среди несовершеннолетних.

Всего выздоровевших – 246 942 пациентов. За последние сутки – 288 человек.

Также по данным оперштаба за день скончались 8 зараженных. Среди них мужчины в возрасте 69, 82 и 83-х лет, и женщины в возрасте 55, 61, 64, 68, 82 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 5 547 пациентов.

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