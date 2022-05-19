Селедки на 7 миллионов закупит ГУФСИН для колоний в Новосибирской области

Селедки на 7 миллионов закупит ГУФСИН для колоний в Новосибирской области
Селедки на 7 миллионов закупит ГУФСИН для колоний в Новосибирской области
19 мая, 17:51ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
ГУ ФСИН по Новосибирской области закупит 60 тонн сельди за 7 млн рублей для двух исправительных колоний. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ведомство решило закупить мороженую крупную неразделаную сельдь, которая в длину не менее 21 сантиметра. Общий объем закупки составляет 60 тысяч килограмм – это равняется 60 тоннам.

Рыбная продукция ГУФСИН обойдется в 7 380 000 рублей. При этом подрядчик должен будет доставить продукцию до 30 июня 2022 года.

Поставка будет распределена по несколько исправительным колониям – ИК-14 в городе Тогучин Новосибирской области и в СИЗО-1 на улице Караваева, 1 в Новосибирске. Часть продукции отправят в ФКУ «База материально-технического и военного снабжения ГУ ФСИН по региону» на улицу Большевистскую, 119.

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