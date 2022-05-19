В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» грозит экологической катастрофой

В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» грозит экологической катастрофой

В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» грозит экологической катастрофой

19 мая, 17:42
Общество
Фото: pxhere.com
Работающий возле пермской деревни Федотово илонакопитель № 10 «Новогора» исчерпал свой ресурс. Объект принимает отходы с биологических очистных сооружений (БОС), и на новый в ближайшее время его менять не планируют.

Как сообщает properm.ru, проектная мощность илонакопителя № 10 составляет 1,65 миллиона кубических метров, а время эксплуатации — 40 лет. С учетом того, что объект был введен в эксплуатацию в 1982 году, а суточный объем образования отходов в нем составляет 211—252 кубических метра, илонакопитель уже исчерпал свой ресурс. Последние лимиты на размещение осадка здесь были выданы на 2019–2021 годы, о чем говорится в протоколе общественных обсуждений по строительству нового илонакопителя. Там же говорится, что «расчетный период заполнения с 2019 года составляет 3 года».

«Илонакопитель эксплуатируется незаконно, а властям и «Новогору», видимо, неинтересны национальный проект «Экология», развитие туризма и вонь на объекте религиозного поклонения», — считают местные жители.

В санитарно-защитную зону БОС и илонакопителя попали жилые дома, садово-огородные участки, археологический памятник, святой источник.

Фотографии того, что илонакопитель заполнен до краев, жители отправляли в блог губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, комментируя: «Илонакопитель переполнен. Если будут сильные ливни, он выйдет из берегов в речку Мулянку. Это экологическая катастрофа».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы