В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» грозит экологической катастрофой

Работающий возле пермской деревни Федотово илонакопитель № 10 «Новогора» исчерпал свой ресурс. Объект принимает отходы с биологических очистных сооружений (БОС), и на новый в ближайшее время его менять не планируют.

Как сообщает properm.ru, проектная мощность илонакопителя № 10 составляет 1,65 миллиона кубических метров, а время эксплуатации — 40 лет. С учетом того, что объект был введен в эксплуатацию в 1982 году, а суточный объем образования отходов в нем составляет 211—252 кубических метра, илонакопитель уже исчерпал свой ресурс. Последние лимиты на размещение осадка здесь были выданы на 2019–2021 годы, о чем говорится в протоколе общественных обсуждений по строительству нового илонакопителя. Там же говорится, что «расчетный период заполнения с 2019 года составляет 3 года». «Илонакопитель эксплуатируется незаконно, а властям и «Новогору», видимо, неинтересны национальный проект «Экология», развитие туризма и вонь на объекте религиозного поклонения», — считают местные жители. В санитарно-защитную зону БОС и илонакопителя попали жилые дома, садово-огородные участки, археологический памятник, святой источник. Фотографии того, что илонакопитель заполнен до краев, жители отправляли в блог губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, комментируя: «Илонакопитель переполнен. Если будут сильные ливни, он выйдет из берегов в речку Мулянку. Это экологическая катастрофа».

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