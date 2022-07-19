Умершего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера кремировали в Новосибирске

В Новосибирске прошло прощание с известным физиком Дмитрием Колкером, который скончался 2 июля в московском СИЗО после задержания ФСБ за госизмену – проститься с ученым пришли десятки людей.

Церемонию прощания посетили множество знакомых Колкера, коллеги, ученики и даже его учителя, а также самые близкие – супруга, дочь и сын. Некоторые люди плакали и поддерживали близких умершего, а кто-то шутил и рассказывал истории из прошлого. Корреспондент Om1.ru побывал в похоронном зале и сразу запечатлел то, что гроб с телом ученого лежало под стеклянной крышкой. Однако он был не похож на себя – от болезни Колкер сильно похудел, появилось много морщин. Также в это время показали фильм о его жизни. Многие люди вспоминали Колкера как доброго, душевного и весёлого человека. Друзья любили проводить с ним свободное время, а вот коллеги отзывались о нем как о человеке, который был профессионал своего дела. Учитель физика рассказала, что он всегда любил изучать различные вещи и сочетал в себе все черты интеллигента. Также ученики уже самого Колкера поблагодарили его за полученные знания. Родственники не стали произносить речи на публику, потому что им было слишком тяжело это сделать. Сыну Максиму Колкеру даже пришлось успокаивать мать, которая сильно плакала. Стоит отметить, что коллега умершего заявил, что он считает, что Колкера специально хотели таким образом убрать, потому что появились недоброжелатели. Фото: om1.ru

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