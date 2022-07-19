Жители Новосибирска попросили губернатора защитить их от цыган в Ленинском районе

Обращение от жителей 1-го Петропавловского переулка было отправлено в группу Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте»
Цыгане обосновались в подготовленных к сносу двух барака – они устраивают там «беспредел», как говорят местные жители. В тех домах даже до сих пор не отключили электроэнергию и водоснабжение.
Журналист «Царьград Новосибирск» выяснил у жительницы микрорайона, что цыгане начали там жить еще весной 2022 года. С этого момента многим стало страшно гулять с детьми, а одних их отпускать и вовсе никто не хочет из-за того, что их дети толпами занимают детские площадки, пытаются украсть игрушку, пристают.
При этом они постоянно выгребают мусор из контейнеров и разбрасывают его по всей территории.
Взрослые из цыганского табора начали общаться с алкашами и часто выпивать возле бараков с громкой музыкой, а затем в пьяном виде они ездят на машине.
ЦУР отреагировал на просьбу местных жителей и принял вопрос – эта информацию будет передана в профильное министерство.
В администрации Ленинского района заявили, что строительством на месте бараков занимается «Архипелаг», который должен был оградить эти дома, а вот сносом и расселением одного из бараков занимается муниципалитет. А вот в криминале обвинили полицию – они теперь будут больше патрулировать.