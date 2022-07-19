Жители Новосибирска попросили губернатора защитить их от цыган в Ленинском районе

Жители Новосибирска попросили губернатора защитить их от цыган в Ленинском районе
Жители Новосибирска попросили губернатора защитить их от цыган в Ленинском районе
Вчера, 18:59ОбществоАлександр КондратьевФото: ЦУР Новосибирской области
Жители Ленинского района Новосибирска обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой решить проблему с опасным цыганским табором, который обосновался в аварийных бараках.

Обращение от жителей 1-го Петропавловского переулка было отправлено в группу Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте»

Цыгане обосновались в подготовленных к сносу двух барака – они устраивают там «беспредел», как говорят местные жители. В тех домах даже до сих пор не отключили электроэнергию и водоснабжение.

Журналист «Царьград Новосибирск» выяснил у жительницы микрорайона, что цыгане начали там жить еще весной 2022 года. С этого момента многим стало страшно гулять с детьми, а одних их отпускать и вовсе никто не хочет из-за того, что их дети толпами занимают детские площадки, пытаются украсть игрушку, пристают.

При этом они постоянно выгребают мусор из контейнеров и разбрасывают его по всей территории.

Взрослые из цыганского табора начали общаться с алкашами и часто выпивать возле бараков с громкой музыкой, а затем в пьяном виде они ездят на машине.

ЦУР отреагировал на просьбу местных жителей и принял вопрос – эта информацию будет передана в профильное министерство.

В администрации Ленинского района заявили, что строительством на месте бараков занимается «Архипелаг», который должен был оградить эти дома, а вот сносом и расселением одного из бараков занимается муниципалитет. А вот в криминале обвинили полицию – они теперь будут больше патрулировать.

Фото:ЦУР Новосибирской области

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