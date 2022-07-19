Жители Новосибирска попросили губернатора защитить их от цыган в Ленинском районе

В администрации Ленинского района заявили, что строительством на месте бараков занимается «Архипелаг», который должен был оградить эти дома, а вот сносом и расселением одного из бараков занимается муниципалитет. А вот в криминале обвинили полицию – они теперь будут больше патрулировать.