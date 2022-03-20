19-летняя модель работает курьером за 100 тысяч в Новосибирске, проезжая 50 км в день

Начинающая 19-летняя модель Маргарита Мальцева рассказала об особенностях работы курьером. Девушка из Новосибирска уже год трудится в доставке «Самокат».
По словам Маргариты, раньше она работала курьером вместе со своим молодым человеком. После парень поступил в НГУ на бюджет и о работе на время забыл. Сейчас девушка одна платит за квартиру в Академгородке, при этом помогает любимому. Маргарита отмечает, что не видит в этом никакой проблемы. Она считает, что важно поддерживать друг друга во всем и давать возможность заниматься тем, чем хочется каждому.
Сибирячка после школы год готовилась к поступлению в колледж культуры и искусств. Она прошла творческий конкурс, однако ей не хватило баллов аттестата. Ей пришлось снова пойти на работу. Маргарита трудилась и официантом и курьером в разных компаниях, но решила остановиться на «Самокате».
Девушка работает шесть дней в неделю с восьми утра до двенадцати ночи в Советском районе. Как рассказала Маргарита, большинство клиентов заказывают продукты для приготовления семейного обеда. Курьер шутит, что иногда чувствует себя героем, который помогает людям в экономии их времени.
Только за один день девушка проезжает около 50 километров на велосипеде, развозя около 30 заказов. Один заказ в среднем весит 1,5 килограмма – больше по весу Маргарита старается не брать. Больше всего заказов приходится на пятницу, субботу и воскресенье. Меньше всего на понедельник. Спрос на доставку растет в обед, потом идет спад, а в семь часов вечера опять идет загруженность.
Курьеры зарабатывают благодаря часовой ставке и чаевым. Летом ставка оценивается в 180 рублей в час, а зимой в 250. Именно в зимний период девушка может заработать около 100 тысяч в месяц. Зарплата приходит в конце каждой неделе. Маргарита работает по 16 часов в день.
Так, по опыту модели, чаевые дают чаще девушкам, чем мужчинам. К примеру, в Советском районе дают чаевые больше раз, чем в Ленинском. Самые большие чаевые, которые получала Маргарита – 700 рублей.
Также сибирячка отметила, что летом. Несмотря на жару, работать намного проще. Зимой же неудобно проезжать на велосипеде из-за неубранного снега. Именно поэтому иногда ожидание заказа превышало 30 минут.
Несмотря на тяжелую работу, Маргарита не унывает. Ей нравится, что в доставке удобно совмещать и спорт и работу.
Помимо профессии курьером, девушка занимается моделингом. Совсем недавно она прошла собеседование в агентстве, в котором ей сказали, что ее типаж подходит для Турции. Маргарита мечтает там поработать, но для этого важно собрать свое портфолио, рассказывает НГС.