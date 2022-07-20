Для стабилизации цен на хлеб в регионе вдвое увеличится господдержка хлебопеков

Хлебопекарные предприятия Новосибирской области полностью обеспечивают потребности населения в таком необходимом продукте – хлебе, а правительство региона готово в два раза увеличить господдержку хлебопеков при условии неповышения цен на хлеб.

На хлебообъединении «Восход» заместителю Председателя Правительства – министру сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко продемонстрировали новую российскую технологическую линию, позволяющую выпускать широкий ассортимент качественных хлебобулочных изделий. «В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба. Обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года», – рассказал Евгений Лещенко. Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых, в 2021 году регион получил рекордный урожай – 3,4 млн тонн зерна, что гарантирует: без сырья мукомольная и хлебопекарная промышленность области точно не останется. В Новосибирской области сейчас более 200 предприятий занимаются хлебопечением, из них 94 – это крупные организации. В областном центре большую долю объемов хлеба производят два хлебокомбината: «Инской» и «Восход». Ведущий свою историю еще с 1929 года хлебокомбинат «Восход» сейчас вырабатывает ежесуточно более 100 тонн разнообразной продукции. Также предприятие запустило новую линию в июле этого года – тоннельную печь и расстоечный шкаф – произведены в России и оснащены инновационной системой, поддерживающей оптимальную влажность и температуру для расстойки тестовых заготовок. «Эта линия произведена на «Шебекинском машиностроительном заводе» в Белгородской области. В состав линии входит так же разделочный комплекс производства НПП «Восход», это Саратов, а для разделки ржано-пшеничных хлебов установлен делитель, произведенный в Кемеровской области», – рассказал генеральный директор Хлебообъединения «Восход» Сергей Стельмах. «Речь уже не просто об импортозамещении, а о технологическом суверенитете. Здесь, на комбинате, мы видим яркий пример того, что наша страна самодостаточна и при консолидации различных предприятий вполне может произвести не только отдельные элементы, но и полностью собрать вот такую, например, высокопроизводительную поточную технологическую линию, – отметил Евгений Лещенко. – Уверен, что таких примеров будет все больше и больше, и не только в пищевой и перерабатывающей промышленности, но и в сельском хозяйстве, и в других отраслях экономики».

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