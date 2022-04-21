ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввел ряд запретов для курьеров

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввели новые правила для доставщиков еды, по которым им запрещено пользоваться лифтами и занимать столы на фуд-кортах. Об ограничениях сообщила пресс-служба центра.
Руководители составил правила для курьеров на основе аналитических данных, собранных с опроса посетителей и персонала. Теперь доставщикам запрещено сидеть на фуд-кортах и пользоваться лифтом, ведь он предназначен для детей, инвалидов и колясок.
Также входить в ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещено в неопрятном виде. Нельзя оставлять самокаты и велосипеды в неположенном месте.
Отмечается, что за несоблюдение правил курьеров ждет наказание. В частности, полный запрет на посещение ТРЦ.