ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввел ряд запретов для курьеров

ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввел ряд запретов для курьеров
ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввел ряд запретов для курьеров
Сегодня, 17:39ОбществоФото: atas.info
Ограничения касаются внешнего вида и пользования лифтами.

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввели новые правила для доставщиков еды, по которым им запрещено пользоваться лифтами и занимать столы на фуд-кортах. Об ограничениях сообщила пресс-служба центра.

Руководители составил правила для курьеров на основе аналитических данных, собранных с опроса посетителей и персонала. Теперь доставщикам запрещено сидеть на фуд-кортах и пользоваться лифтом, ведь он предназначен для детей, инвалидов и колясок.

Также входить в ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещено в неопрятном виде. Нельзя оставлять самокаты и велосипеды в неположенном месте.

Отмечается, что за несоблюдение правил курьеров ждет наказание. В частности, полный запрет на посещение ТРЦ.

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