Несуществующий многомиллионный долг взыскала судебный пристав в Новосибирске

Судебный пристав ответит за то, что взыскала с организации более трех миллионов. Причем, по подложному документу. Об этом рассказали в СУ СКР по НСО.

Халатность проявила должностное лицо. Женщина взыскала с компании «Ремстрой» 3,6 миллиона рублей. Это было якобы авторское вознаграждение. Чуть больше двух лет назад, в апреле 2020 года, судебному приставу пришло заявление с подложным исполнительным листом, выданное якобы Заельцовским судом. Обвиняемая, не потрудившись уведомить должника о возбуждении исполнительного производства, перечислила сумму в пользу "потерпевшего". Женщина уверена, что ни в чем не виновата. Судебного пристава ждет суд, её обвинили по ст.ч.1 ст.293 УК РФ.

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