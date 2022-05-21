Несуществующий многомиллионный долг взыскала судебный пристав в Новосибирске

Халатность проявила должностное лицо. Женщина взыскала с компании «Ремстрой» 3,6 миллиона рублей. Это было якобы авторское вознаграждение.
Чуть больше двух лет назад, в апреле 2020 года, судебному приставу пришло заявление с подложным исполнительным листом, выданное якобы Заельцовским судом.
Обвиняемая, не потрудившись уведомить должника о возбуждении исполнительного производства, перечислила сумму в пользу "потерпевшего".
Женщина уверена, что ни в чем не виновата. Судебного пристава ждет суд, её обвинили по ст.ч.1 ст.293 УК РФ.