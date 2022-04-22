Самолет с 21 тонной гумпомощи отправили жителям Донбасса из Новосибирска

Гуманитарный груз весом в 20 тонн отправили из Новосибирска в Донбасс. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
В составе гуманитарной помощи содержатся продукты, непродовольственные товары. В их числе – крупы, мясные, рыбные и овощные консервы, подсолнечное масло, средства личной гигиены и другое.
При этом торговые сети Новосибирской области, предприятия и организации, а также производители различных товаров оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса, поставляя им необходимые товары на льготных условиях.
Гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР продолжают собирать в Новосибирской области и приглашаются все желающие к участию – информацию можно узнать по номеру телефона Новосибирского областного отделения Российского Красного Креста: 8(909)531-81-88.