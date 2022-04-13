1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине

1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине
1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине
Сегодня, 06:07ПолитикаФото: Телеграм канал Сладков+
Видео сдачи в плен двух батальонов морпехов ВСУ выложил в Телеграм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков вечером 12 апреля 2022. Журналист сообщает, что скоро падет оборона ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича.

Морские пехотинцы ВСУ сдались подразделениям МВД и МГБ ДНР. Среди сдавшихся в плен 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. «Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, оборона устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича падет», - написал Александр Сладков в Телеграм-канале.

До этого самая крупная цифра, которая называлась в связи со сдачей в плен украинских военнослужащих, была 270 морпехов.

Замкомандира 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковник Ростислава Ломтева рассказал на допросе в СК РФ, что решение сложить оружие было принято командованием подразделения во избежание напрасных жертв.

Теперь в Мариуполе остаётся последний удерживаемый украинскими силами объект - завод «Азовсталь». Насколько укреплен и превращен в крепость этот металлургический завод Атас.инфо рассказал орденоносец, ветеран Афганистана, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

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