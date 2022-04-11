«К 9 мая может быть победа в Донбассе», - депутат Панферов об окончании спецоперации

Много гражданского населения находится в домах и в подвалах. Была объявлена задача не допустить больших жертв среди населения. Специальная операция – это не общевойсковая операция, которая подразумевает полное уничтожение противника, не взирая, кто еще находится на территории. И надо понимать, что завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. У моего знакомого сестра работала на «Азовстали». Она смогла покинуть Мариуполь с детьми, попала в Курск и с ним связалась. Она рассказывает, что к обороне «Азовстали» подошли очень серьезно. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. С ее слов – там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет. Там будет проводиться особая операция. А чтобы применять особо тяжелые бомбы – для этого надо максимально отвести войска, эвакуировать жителей. И разрушать до конца завод тоже никто не хочет – это актив, который понадобится для восстановления ДНР. Поэтому стараются взять «Азовсталь» с меньшими потерями, максимально эффективно.