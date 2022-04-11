«К 9 мая может быть победа в Донбассе», - депутат Панферов об окончании спецоперации

В СМИ звучат прогнозы, что военная спецоперация на Украине может завершиться к 9 мая 2022. Чтобы в День Победы было заявлено и об успехе и выполнении задач спецоперации? Ваше мнение: это возможно?
Все зависит от задач, которые будут поставлены войскам. Выйти на границы Луганской и Донецкой области - это одна задача. Если будет поставлена другая задача: например, работать по Харькову, а потом по Киеву и Днепропетровску – это другое. В военной науке есть определенные нормы, расчеты и требования всевозможных документов и боевых уставов, которые не минуешь. Если будут более глубокие задачи – на мой взгляд, до 9 мая не успеем. Сейчас уже середина апреля.
Есть еще большие проблемы, которые предстоит решать Вооруженным Силам. Первое – это уничтожение группировки в «Азовстали» и группировки, обороняющейся в Донбассе. Второе – это крупные города, которые предстоит брать, если будет задача. Харьков город немаленький с подвалами, коммуникациями, метро, подземными переходами и узлами обороны, которые там созданы. И Киев, если говорить о задаче, водрузить флаг на самом высоком здании этого города - это требует больших сил и средств. Бои будут тяжелые, и я не думаю, что к 9 мая мы это дело завершим.
Я не могу понять, на чем основываются те, кто говорят, что 9 мая все закончится? В принципе закончить-то можно. Объявить, сказать, что цели достигнуты. Но эти цели и задачи должен определить верховный главнокомандующий, и эти цели должны быть действительно достигнуты. Сейчас войска действуют правильно, работают предметно и не торопясь. Это лучший способ уничтожения противника в данный момент.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что принято решение о выводе войск из Киевской области. Все выглядит так, что из-под Киева войска выводят, с тем, чтобы сконцентрировать силы в Донбассе и взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей?
Да, я думаю это перегруппировка войск, с тем, чтобы сосредоточить усилия на главном направлении, чтобы в тылу у наших войск не осталось группировки противника. С точки зрения военного дела все делается правильно, стягиваются резервы, чтобы, во-первых занять выгодные позиции, во-вторых, провести разведку, уточнить задачи. И по общему плану начинать работать по уничтожению этой крупной группировки, которая осталась в окружении в Донбассе. Там не полный котел, насколько я знаю, и надо завершить их окружение полностью.
В случае успеха, когда Донецкая и Луганская область будут полностью подконтрольны властям ДНР и ЛНР – может ли это стать завершением спецоперации?
Мое личное мнение таково: все-таки до конца не предусмотрели и не приняли к сведению то, насколько глубоко нацизм проник в украинское общество. Если говорить о ДНР и ЛНР, безусловно, выровнять и выйти на границы этих республик, отвоевав территорию - это возможно. И если говорить о 9-м мая, то эти задачи как раз будут достигнуты. А дальше, на остальной территории Украины наши действия будут сталкиваться с жестким сопротивлением, там будут тяжелые бои с ВСУ.
Почему до сих пор не взяли под контроль город Мариуполь?
Много гражданского населения находится в домах и в подвалах. Была объявлена задача не допустить больших жертв среди населения. Специальная операция – это не общевойсковая операция, которая подразумевает полное уничтожение противника, не взирая, кто еще находится на территории. И надо понимать, что завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. У моего знакомого сестра работала на «Азовстали». Она смогла покинуть Мариуполь с детьми, попала в Курск и с ним связалась. Она рассказывает, что к обороне «Азовстали» подошли очень серьезно. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. С ее слов – там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет. Там будет проводиться особая операция. А чтобы применять особо тяжелые бомбы – для этого надо максимально отвести войска, эвакуировать жителей. И разрушать до конца завод тоже никто не хочет – это актив, который понадобится для восстановления ДНР. Поэтому стараются взять «Азовсталь» с меньшими потерями, максимально эффективно.
Андрей Панфёров – первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Участник боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе, и Чечне. Кавалер трёх боевых орденов Красной Звезды, ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, а также ордена Республики Афганистан «За храбрость». Дважды представлялся к званию Героя России.