Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 11 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 11 апреля 2022
Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 11 апреля 2022
Сегодня, 04:51ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба нацбатальона «Днепр». На аэродроме Чугуев уничтожены пусковые установки ракетных комплексов С-300.

Высокоточными ракетами уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, сообщил на брифинге Минобороны РФ 10 апреля, специальный представитель ведомства, генерал майор Игорь Конашенков.

Пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 уничтожены в Николаевской области на военном аэродроме Чугуев высокоточными ракетами.

Авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и бронемашины, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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