Более 2000 срочников хотят призвать в армию в Новосибирской области

Весенний призыв может затронуть более 2 тысяч мужчин призывного возраста – их могут призвать до 15 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев уточнил, что указанное количество граждан соответствует тому показателю, который был в 2021 году.
Он уточнил, что призывные пункты продолжают соблюдать коронавирусные ограничения – там никто масочный режим и дезинфекцию не отменял, как и тестирование призывников.
Кудрявцев отметил, что всех призывников обеспечат военной формой и банковскими картами, а также медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – он пройдет с 1 апреля по 15 июля и затронет 134 500 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.