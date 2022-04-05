Более 2000 срочников хотят призвать в армию в Новосибирской области

Более 2000 срочников хотят призвать в армию в Новосибирской области
Более 2000 срочников хотят призвать в армию в Новосибирской области
Сегодня, 17:40ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В призывных пунктах будут соблюдаться коронавирусные ограничения – всех обеспечат масками

Весенний призыв может затронуть более 2 тысяч мужчин призывного возраста – их могут призвать до 15 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев уточнил, что указанное количество граждан соответствует тому показателю, который был в 2021 году.

Он уточнил, что призывные пункты продолжают соблюдать коронавирусные ограничения – там никто масочный режим и дезинфекцию не отменял, как и тестирование призывников.

Кудрявцев отметил, что всех призывников обеспечат военной формой и банковскими картами, а также медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – он пройдет с 1 апреля по 15 июля и затронет 134 500 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

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