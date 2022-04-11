Что творят украинские беженцы в Европе – подробности от очевидцев

Что творят украинские беженцы в Европе – подробности от очевидцев
Что творят украинские беженцы в Европе – подробности от очевидцев
Сегодня, 13:24ОбществоФото: Telegram-канал Мужской Легион Z

Экс-новосибирец рассказал об агрессии украинских беженцев в Германии

Перебравшиеся в Европу беженцы с Украины остались недовольны условиями проживания. Теперь они устраивают демонстрации, кидаются на русских эмигрантов и захламляют центральные улицы чужих стран. О хамском поведении «гостей» рассказал Atas.info переехавший в Германию на ПМЖ экс-новосибирец Николай Фишер.

Для проживания украинского народа власти Германии выделили квартиры, комнаты в общежитиях, а также освобождают стадионы и другие учреждения. Однако это не принесло им радости – они не смогли «прочувствовать вкус жизни настоящего европейца».

«Они думали, что Германия – это рай. Вот приехали и стали надеяться, что будут жить во дворце. А на деле их заставили готовить, убираться, короче, работать. Конечно, для них обустроили жильё не самого лучшего качества, но они-то чего хотели…Здесь и коренные всего добиваются сами, своим трудом», - рассказал Ярослав.

Собеседник добавил, что под Берлином, где он проживает, появилось ещё больше машин. Также на многих улицах развешаны украинские флаги. По ним можно определять местожительство беженцев и проходить мимо, ведь иначе можно нарваться на оскорбления.

«Украинцы очень враждебно настроены на русских сейчас, кто живёт в Германии. Могут испортить имущество или затеять драку. Благо детей не трогают, по крайне мере в некоторых школах – там царит толерантность. Учителя если видят конфликт, стараются его пресекать», - поделился собеседник.

Telegram-каналы пестрят новостями и видеороликами из Европы, где сейчас буйствуют украинские беженцы. Из недавнего, одна «бешенка» облила краской административное здание в Риге, а потом обматерила охранника и случайную прохожую. Ещё одна приезжая в Испании пнула случайную девушку из-за того, что та при ней говорила на русском языке.

Фото:Ura.ru

По словам беженцев, приютившие страны не обеспечили их льготами и социальными выплатами. Также они считают, что могут претендовать на гражданство.

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