Стало известно, где в Новосибирске разместят 1200 беженцев из Украины

В материале Atas.info мы писали, какие города в России примут больше всего беженцев. В Воронежской области поселят больше всего - 7 тысяч человек. Краснодарский край примет 5 330 человек, Крым 4 788 беженцев, Ростовская область 4 725 человек, Белгородская область 4 5 527 человек, Красноярский край возьмет 3 920 беженцев. Также известно, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не примет жителей ДНР, ЛНР. Уточняется, что в Подмосковье смогут поселиться 1 595 человек, а в Ленинградской области только 520 беженцев.