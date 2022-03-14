Стало известно, где в Новосибирске разместят 1200 беженцев из Украины

Стало известно, где в Новосибирске разместят 1200 беженцев из Украины
Стало известно, где в Новосибирске разместят 1200 беженцев из Украины
Сегодня, 08:35ОбществоФото: pixabay.com
Всех граждан обеспечат питанием и другими необходимыми вещами.

Список мест озвучили сегодня, 14 марта на совещании в правительстве Новосибирской области. Так, заместитель губернатора Сергей Нелюбов заявил, что беженцев из Украины, из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики разместят в восьми загородных лагерях и санаториях, которые находятся в Новосибирской области. Там смогут проживать как дети, так и взрослые.

«Что касается объектов, которые готовы к развертыванию, — это восемь объектов. Пять — это загородные круглогодичные лагеря, из пяти один — санаторный. В общей сложности по лагерям 960 мест. Два санатория — «Лазурный» в Бердске и «Золотой берег» на Софийской в Новосибирске. «Лазурный» имеет два подразделения», — рассказал на оперативном совещании в правительстве НСО замгубернатора Сергей Нелюбов.

Также заместитель главы региона отметил, что всех беженцев обеспечат питанием, медицинской помощью, а также оздоровительными услугами. Напомним, что Новосибирск сможет принять только 1200 граждан Украины.

В материале Atas.info мы писали, какие города в России примут больше всего беженцев. В Воронежской области поселят больше всего - 7 тысяч человек. Краснодарский край примет 5 330 человек, Крым 4 788 беженцев, Ростовская область 4 725 человек, Белгородская область 4 5 527 человек, Красноярский край возьмет 3 920 беженцев. Также известно, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не примет жителей ДНР, ЛНР. Уточняется, что в Подмосковье смогут поселиться 1 595 человек, а в Ленинградской области только 520 беженцев.

В Сибири большее число жителей Украины сможет принять Красноярский край – 3 920 человек, Омская область – 2 369 беженцев и Кузбасс – 1 530 человек. Также в постановлении указано, что если численность беженцев превысил указанную отметку, то их перенаправят в другие региона страны.

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