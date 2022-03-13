Из Донбасса и Украины приедут 1,2 тысячи беженцев в Новосибирскую область

На официальном портале правовой информации 12 марта появилось постановление, в котором говорится, что Правительство России распределяет по всем регионам страны 95 909 беженцев. Новосибирск пока готов принять 1,2 тысячи беженцев.
Большее количество жителей Украины примет Воронежская область. Там поселятся 7 000 человек. Краснодарский край примет 5 330 человек, Крым 4 788 беженцев, Ростовская область 4 725 человек, Белгородская область 4 5 527 человек, Красноярский край возьмет 3 920 беженцев. Также известно, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не примет жителей ДНР, ЛНР. Уточняется, что в Подмосковье смогут поселиться 1 595 человек, а в Ленинградской области только 520 беженцев.
В Сибири большее число жителей Украины сможет принять Красноярский край – 3 920 человек, Омская область – 2 369 беженцев и Кузбасс – 1 530 человек. Также в постановлении указано, что если численность беженцев превысил указанную отметку, то их перенаправят в другие региона страны.
Распределение будет зависеть от множества факторов, например, при наличии родственников в российских регионах. Сейчас в Новосибирской области находятся 14 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Они живут у родственников и знакомых. Известно, что они могут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей от государства.