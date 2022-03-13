Из Донбасса и Украины приедут 1,2 тысячи беженцев в Новосибирскую область

Распределение будет зависеть от множества факторов, например, при наличии родственников в российских регионах. Сейчас в Новосибирской области находятся 14 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Они живут у родственников и знакомых. Известно, что они могут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей от государства.