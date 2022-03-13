В новосибирском Академгородке открыли сбор помощи для беженцев из Украины

В новосибирском Академгородке открыли сбор помощи для беженцев из Украины
В новосибирском Академгородке открыли сбор помощи для беженцев из Украины
Сегодня, 10:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В новосибирском Академгородке открыли сбор помощи для беженцев из Украины

В качестве гуманитарной помощи принимают одежду, продукты, посуду и принадлежности для личной гигиены.

В воскресенье, 13 марта, в Академгородке Новосибирска проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и Луганска. Об этом написала депутат Наталья Пинус на своей странице во «ВКонтакте».

Благотворительный пункт будет открыт в МЦ «Калейдоскоп» с 11:00 до 17:00 часов 13 марта. Акцию инициировало региональное отделение организации «Российский красный крест».

В качестве сборов принимаются макароны, крупы, сладости длительного хранения, масло, консервы. Также средства личной гигиены, детские смеси, подгузники, посуда, канцелярские товары, постельное бельё и одежда.

«Обращаем ваше внимание на то, что передаваемые вещи должны быть новыми», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что из Украины в Новосибирск приедут 1,2 тысячи беженцев. Сейчас регион принимает 14 14 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

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