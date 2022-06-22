В Новосибирске появился бесплатный аквапарк и спортзал

Караваев на протяжении несколько лет собирает деньги на улице при помощи танцевального искусства – его знают многие горожане. Сам он мечтает подарить детям счастливое детство, а взрослым – то, чего они не сделали раньше.
Благодаря сборам пожертвований собственным трудом он смог накопить на открытие спортивного клуба, тренажерного зала, бассейна, аквапарка, бильярдной и аэрохоккея.
Мужчина рассказал Om1.ru, что считает, что если каждый житель города однажды скинется по рублю, то денег хватит, чтобы обеспечить доступ к спорту всем желающим на год вперёд.
Александр Караваев решил проблему многих новосибирцев с посещением аквапарка, куда вход на семью стоит около 8 тысяч рублей – он открыл свой бесплатный на пожертвования людей.
В ближайшее время он будет организовывать поездку для детей на лимузине и теплоходе. Также он в будущем планирует открыть бесплатные столовые и хостелы, социальное такси и ночной автобус.
Бесплатные спортивные залы расположены по двум адресам: ул. Кирова, 113 и ул. Добролюбова, 12. Аквапарк на ул. Никитина, 98/1.