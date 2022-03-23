Землетрясение произошло рядом с угольным разрезом под Новосибирском

В Новосибирской области произошло землетрясение в Усть-Чёмском сельсовете Искитимского района. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение было замечено в 14:04 по новосибирскому времени. Магнитуда составила 2,9. Событие было зафиксировано на широте 54.66 градуса и долготе 83.62 – это произошло между крутихинским и Восточным участками Колыванского угольного разреза.
В пресс-службе УК «Сибантрацит» в Новосибирской области отказались от комментариев.
Напомним, что в последний раз в Новосибирской области землетрясение фиксировалось тоже рядом с Искитимом в январе 2022 года - оно достигало значения в 3.5 балла.