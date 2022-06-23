Банк Хоум Кредит предоставил возможность бесконтактной оплаты товаров по QR-коду

Клиенты Банка Хоум Кредит могут оплачивать покупки в системе быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода. Сначала сервис будет доступен только владельцам дебетовых карт.

По словам представителей Центрального банка Российской Федерации, в первом квартале текущего года системой быстрых платежей пользовался каждый третий житель страны. С момента ее запуска системой успели воспользоваться свыше 50 миллионов человек. Они совершили в ней 1,4 миллиарда операций. Увеличилось и количество торговых точек, запустивших возможность оплаты через СБП. Например, в январе-марте нынешнего года их число выросло примерно в четыре раза, до 243 000, по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом пишет newizv.ru. Эксперты уверены, что популярность бесконтактной оплаты через систему быстрых платежей продолжит расти. Данному процессу способствует быстрое внедрение нового сервиса крупными розничными банками, такими как Банк Хоум Кредит. Для оплаты покупки в офлайн-магазине необходимо войти в приложение «Хоум Кредит» и попасть в раздел «Оплата». Там в правом верхнем углу экрана нужно нажать на значок QR-кода и отсканировать код камерой мобильника. Чтобы оплатить покупки в интернет-магазинах и приложениях, нужно выбрать оплату через СБП (это может быть кнопка или ссылка), а после выбрать из списка Банк Хоум Кредит. Потом надо подтвердить платеж в приложении «Хоум Кредит». В отдельных случаях пользователь должен будет сам ввести сумму платежа. Чтобы подтвердить оплату, нужно будет также ввести код из SMS. Он придет на гаджет хозяина банковской карты. Оплата проходит мгновенно. Никаких комиссий за операции для пользователя нет. Терминал оплаты и пластиковая карта также не нужны. Все происходит полностью бесконтактно. Единственным ограничением является максимальный суточный лимит оплаты через систему быстрых платежей. Он равен одному миллиону рублей. По словам начальника управления по развитию продукта департамента онлайн-сервисов Банка Хоум Кредит Сергея Лавренева, приобретения по QR-коду – хорошая альтернатива для людей, привыкших оплачивать покупки с помощью смартфона. Данный способ удобен, быстр и безопасен. На первом этапе Банк Хоум Кредит запустил такую функцию для оплаты дебетовыми картами банка. Со временем ее расширят и на другие карты, подытожил Лавренев.

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