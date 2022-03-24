Выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 года

Как известно, размер пособия напрямую зависит от прожиточного минимума и регионального коэффициента. В Новосибирской области ПМ в 2022 году на взрослого составляет 12 775 рублей, для детей - 13 238 рублей.
Сколько заплатят семьям с детьми
Стартовая выплата - 50% от прожиточного минимума на ребёнка. В Новосибирске это около 6 500 рублей. Далее повышают до 75 % - 9 928 рублей, или выплачивают все 100% - 12 238 рублей.
Кому положена детская выплата
На детские пособия могут претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В расчёт идут и размеры имущества: владение членами семьи одной квартиры, если на каждого приходится менее 24 кв. м или домом - меньше 40 кв. м соответственно. Также в собственности имеются дача, автомобиль, нежилое помещение.
Для одобрения пособия специалисты не учитывают недвижимость, которую получила семья в рамках социальной поддержки. Также доли в домах от 1/3 и меньше.
Как получить выплату безработным родителям на детей от 8 до 16 лет
По новым правилам на пособие могут претендовать семьи с нулевым доходом. Однако отсутствие заработка должно быть по уважительным причинам:
Как и где оформить пособие
Родители могут подать заявление на зачисление денег в ПФР или через Госуслуги. Специалисты оценят нуждаемость семьи и примут решение.