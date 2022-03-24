Выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 года

Выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 года
Выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 года
Сегодня, 11:01ОбществоФото: pixabay.com
Выплаты на детей от 8 до 16 лет начнут получать новосибирские семьи с мая, однако оформить пособие можно уже 1 апреля 2022 года. Об этом нововведении объявил 8 марта президент Владимир Путин.

Как известно, размер пособия напрямую зависит от прожиточного минимума и регионального коэффициента. В Новосибирской области ПМ в 2022 году на взрослого составляет 12 775 рублей, для детей - 13 238 рублей.

Сколько заплатят семьям с детьми

Стартовая выплата - 50% от прожиточного минимума на ребёнка. В Новосибирске это около 6 500 рублей. Далее повышают до 75 % - 9 928 рублей, или выплачивают все 100% - 12 238 рублей.

Кому положена детская выплата

На детские пособия могут претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В расчёт идут и размеры имущества: владение членами семьи одной квартиры, если на каждого приходится менее 24 кв. м или домом - меньше 40 кв. м соответственно. Также в собственности имеются дача, автомобиль, нежилое помещение.

Для одобрения пособия специалисты не учитывают недвижимость, которую получила семья в рамках социальной поддержки. Также доли в домах от 1/3 и меньше.

Как получить выплату безработным родителям на детей от 8 до 16 лет

По новым правилам на пособие могут претендовать семьи с нулевым доходом. Однако отсутствие заработка должно быть по уважительным причинам:

  • Безработный член семьи ухаживает за ребёнком до 3 лет, либо пожилым старше 80 лет.
  • Проходит обучение в очной форме – и ему меньше 23 лет.
  • Находится на лечении несколько месяцев.
  • Служит в армии или отбывает наказание.

Как и где оформить пособие

Родители могут подать заявление на зачисление денег в ПФР или через Госуслуги. Специалисты оценят нуждаемость семьи и примут решение.

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