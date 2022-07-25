День ВМФ 2022: когда отмечается в России и где будет парад

День ВМФ 2022: когда отмечается в России и где будет парад
День ВМФ 2022: когда отмечается в России и где будет парад
Вчера, 16:53ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День военно-морского флота в России будут отмечать 31 июля в 2022 году – его обычно проводят в прибрежных городах страны, где устраивают парад кораблей. Где и во сколько посмотреть мероприятия на День ВМФ в РФ – в материале Atas.info.

Местные жители чаще всего собираются на трибунах и вдоль набережных Санкт-Петербурга, Кронштадта, Североморска, калининградского Балтийска, Севастополя в Крыму и Владивостока, но масштабнее всех парад проходит конечно же в бывшем Ленинграде.

В морском параде принимают участие более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов. При этом можно посмотреть и на самолеты, которые взлетают с авианосцев и пролетают парадом.

В прошлом году зрители смогли посмотреть на три атомные подводные лодки – «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь». В различных СМИ отмечают, что в этом году парад будет более масштабный, потому что патриотизм сейчас важен как никогда.

Традиционно в День ВМФ в Санкт-Петербурге на катере проезжает президент России Владимир Путин – он обходит парадную линию и приветствует экипажи, выступает с поздравительной речью. Не исключено, что в этом году он тоже прибудет на мероприятие.

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