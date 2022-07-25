Новосибирские военные получают от 200 тыс. руб. за участие в спецоперации на Украине

Новосибирские военные получают от 200 тыс. руб. за участие в спецоперации на Украине
Новосибирские военные получают от 200 тыс. руб. за участие в спецоперации на Украине
Вчера, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Военные-контрактники из Новосибирской области зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц и по 8 тысяч рублей в сутки за участие в спецоперации на Украине. Информацию VN.ru предоставил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

В военном комиссариате уточнили, что в последнее время много людей приходят подписать контракт, поэтому теперь это можно сделать даже до 50 лет, а более старшим можно в добровольцы.

Рядовые стрелки получают от 200 тысяч рублей в месяц за участие в спецоперации – им также платят в сутки по 8 тысяч рублей командировочных. При этом могут давать премии за героизм и уничтожение вражеской техники от 100 до 300 тысяч рублей.

В среднем военнослужащий может получать на боевых действиях по 500 тысяч рублей в месяц, как и доброволец. Подписавшие контракт еще и получат выплату в 200 тысяч рублей от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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