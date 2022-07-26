24 проекта-победителя будет представлено на XVI Сибирской Венчурной Ярмарке

Сибирская Венчурная Ярмарка проводится ежегодно на территории Новосибирской области, начиная с 2007 года. Ярмарка-2022 является мероприятием спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2022» и интегрирована в его программу, с возможностью регистрации на официальном сайте форума.

О подготовке к мероприятию, участниках ярмарки и ожидаемых результатах 26 июля в ходе пресс-конференции рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «Главной целью и Венчурной Ярмарки, и «Технопрома» является ускорение технического развития. Сейчас у нас появляется много ниш, где мы можем, используя ресурсы и финансы нашего бизнеса, а также потенциал нашей науки, осуществить некий технологический рывок. Помимо этого, очень важно выстраивать коммуникации, чтобы свободно ориентироваться в инструментарии. Именно этой деятельностью занимается наш ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», который сможет любому инноватору подсказать, куда и за какой формой поддержки обратиться. Мы ждем от этой ярмарки хорошую обратную реакцию, с помощью которой сможем точно оценить все механизмы процесса работы», – подчеркнул Вадим Васильев. В период с 26 апреля по 31 мая 2022 года был организован этап приема заявок субъектов инновационной деятельности. Всего в адрес ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» поступило 49 заявок, из них допущены до отбора – 47. С целью оценки качественных и количественных характеристик проектов организована работа экспертных групп по проведению отбора проектов для участия в Сибирской Венчурной Ярмарке. На заседании комиссии 20 июня были определены победители отбора – 24 проекта. В рамках подготовки компаний к презентации своего бизнеса потенциальным инвесторам приглашенные эксперты рассказали об особенностях общения с инвестором, а также помогают отобранным компаниям по-новому взглянуть на подходы к представлению своих проектов, переосмыслить акценты, понять, с какой стороны их проекты выглядят наиболее выгодно и привлекательно. Подготовка является важным аспектом успешной презентации, время которой – 3 минуты. Добавим, Международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума «Технопром» – Правительство РФ, Правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН. Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», его цель – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счет повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры. «Технопром» традиционно включает как конгрессную, так и выставочную программу.

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