Жилищный сертификат для сирот увеличили в Новосибирской области

Жилищный сертификат для сирот увеличили в Новосибирской области
Жилищный сертификат для сирот увеличили в Новосибирской области
Сегодня, 10:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Также изменений ряд условий предоставления жилищного сертификата детям-сиротам.

Сумму жилищного сертификата для детей-сирот увеличили до 3 миллионов рублей в Новосибирской области. Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова на брифинге 26 апреля.

Новосибирским сиротам предоставляют сертификат на покупку недвижимости с 2021 года. В апреле 2022-го сумму выплат увеличили до 2,25 – 3,15 млн рублей.

Также, как отметила Ольга Потапова, произошли изменения по условиям выдачи сертификатов. В частности, для сирот отменили требование по срокам трудоустройства и разрешили добавлять свои личные деньги к сертификату для покупки жилья.

При этом остались такие условия, как отсутствие судимости, дееспособность и возраст от 23 лет.

По данным министерства труда, в Новосибирской области претендуют на получение жилищного сертификата 3,5 тысяч детей-сирот. С его помощью они могут купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы