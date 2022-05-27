Неизвестные расставили ежи для прокола шин в лесу под Новосибирском

Автомобилист предупредил сибиряков о том, что в лесу около села Льниха Новосибирской области неизвестные разбросали ежи для прокола автомобильных шин. Он остался с тремя спущенными колесами в нескольких километрах от населенного пункта.

По словам пострадавшего водителя, инцидент произошел поздно вечером 26 мая. Проехав несколько километров по лесу, он заметил подпиленное дерево, а когда остановился понял, что в его машине спущено три колеса. «Сначала подумал, что повредил колеса сучками. Хотя это странно, ведь я проезжал там же 4 дня назад. Благо, что я знаю этот лес, позвонил отцу, назвал координаты и он приехал на помощь. К тому, же у меня всегда есть комплект жгутов и я сам занялся ремонтом», - рассказал мужчина в группе «АСТ-54» во ВКонтакте. Через несколько минут отец, со слов автора поста, подъехал к нужному месту. Но история на этом не закончилась – без двух колес также остался и он. «Сомнений о какой-то постанове уже не оставалось. В итоге с ремонтом мы провозились до 3 часов ночи, ещё и родственников позвали на выручку с запаской. Осмотрев участок, мы наткнулись на приспособления для прокола шин – ежи. Там всё ими усыпано», - добавил сибиряк. Автомобилист посоветовал другим водителям быть внимательными и проезжать мимо места по координатам 55.101113, 83.601430.

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