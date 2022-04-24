Вандалы прокололи колеса и написали «фашизм» на машине с Z в Новосибирске

В Новосибирске во дворе на улице Высоцкого, 50/4 неизвестные прокололи все колеса автомобиля с наклейкой Z, а также написали баллончиком на окне «фашизм». Об этом инциденте пожаловалась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» автовладелица.