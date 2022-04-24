Вандалы прокололи колеса и написали «фашизм» на машине с Z в Новосибирске

Вандалы прокололи колеса и написали «фашизм» на машине с Z в Новосибирске
Вандалы прокололи колеса и написали «фашизм» на машине с Z в Новосибирске
Сегодня, 09:52ТранспортФото: АСТ-54
Инцидент произошел ночью 23 апреля во дворе на улице Высоцкого, 50/4.

В Новосибирске во дворе на улице Высоцкого, 50/4 неизвестные прокололи все колеса автомобиля с наклейкой Z, а также написали баллончиком на окне «фашизм». Об этом инциденте пожаловалась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» автовладелица.

Женщина рассказала, что вандалы орудовали ночью или утром 23 апреля. В каждом колесе они сделали по три дырки.

Владелица иномарки добавила, что уже ищет свидетелей. О том, обратилась ли она в полицию – не сообщила.

Примечательно, что в комментария не все посочувствовали автоледи. Некоторые заключили, что так неизвестные выразили свое мнение - многие поддержали хулиганов.

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