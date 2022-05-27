Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска

Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска
Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска
Сегодня, 17:26ОбществоАртем ШершневФото: nstu.ru, nsuem.ru, atas.info
Мы изучили, в каких университетах получали высшее образование заметные бизнесмены в IT-сфере, фармакологии, банковском и сельскохозяйственном бизнесе. Все они закончили государственные вузы Новосибирска: НГУ, НГУЭиУ, СибУПК и НГТУ/НЭТИ

В какой вуз направить свои документы выпускнику школы в 2022 году после сдачи ЕГЭ? Мы изучили биографии самых богатых новосибирских предпринимателей: где они получали высшее образование и к чему пришли на пике свей карьеры.

Игорь Ким, банкир – НГУ

Банкир и инвестор, основной акционер "Экспобанка", Игорь Ким родился в Казахстане в 1966, после окончания школы продолжил образование в физматшколе НГУ, после поступил университет и в 1990 закончил вуз со специализацией "Экономическая кибернетика". Бизнесом занялся практически сразу после получения диплома, организовав на кооператив на базе студенческого стройотряда.

Фото:youtube.com/NSU LIFE

Первые заработанные деньги решил вложить в банковский бизнес, и уже в 1992 году Ким становится одним из учредителей "Русского Народного Банка". С тех пор считается влиятельным игроком банковского сектора, ему присвоено звание заслуженного экономиста Российской Федерации. Журнал Forbes дважды, в 2009 и 2011 году, включал Кима в число богатейших бизнесменов России с оценкой состояния $500 миллионов.

Надо заметить, что Игорь Ким не теряет связи с альма-матер, в 2016 году возглавил общее собрание фонда "Эндаумент НГУ". Он выделяет деньги на именные стипендии одаренным студентам и финансово поддерживает университет.

Владимир Спиридонов, фармацевтический бизнес – НГУ

Один из основателей фармацевтической компании "Катрен", которая входит в число крупнейших игроков на фармацевтическом рынке России, Владимир Спиридонов, в 1985 году закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Компания была основана в 1993 и за несколько лет заняла значительную долю отечественного рынка дистрибуции лекарств.

Фото:katren.ru

В 2021 году "Катрен" занимала второе место по обороту среди аналогичных российских компаний, в аптечном сегменте компания контролировала более 21% рынка. Во многом успеху последних лет способствовала активное развитие собственного федерального интернет-сервиса Apteka.ru.

Эдуард Таран, президент "РАТМ-холдинг" – НГТУ

Разносторонний бизнесмен Эдуард Таран закончил Новосибирский государственный технический университет, запись в дипломе гласит "экономист-менеджер". В учебном процессе Таран специализировался в области управления предприятиями топливно-энергетического комплекса. Позже защитил кандидатскую диссертацию на тему потребления энергетических углей в Сибири.

Фото:ratm.ru

Основанная в 1992 году компания РАТМ за короткое время стала одной из ключевых компаний по торговле углем. Затем интересы Эдуарда Тарана распространились на другие сферы экономики. В начале 2000-х компания была преобразована в "РАТМ-холдинг", который контролирует десятки крупных заводов не только в Сибири, но и в других регионах страны. Это предприятия точного машиностроения, заводы по производству стекла, компании из сферы девелопмента и инвестиционной деятельности.

Кроме того, "РАТМ-холдинг" известен своими меценатскими проектами.

Павел Кива, депутат и предприниматель – СибУПК

Самый богатый депутат в Сибирском федеральном округе, Павел Кива, закончил Сибирский университет потребительской кооперации по специализации "Коммерция". Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей.

Фото:zsnso.ru

Себя он позиционирует, как индивидуального предпринимателя. Павел Кива владеет спортивным комплексом "Армада" в Краснообске. По данным СПАРК, Кива учредитель компаний "Форум-Трейд плюс", "Армада-Парк".

Отметим, что в 2021 году Павел Кива попал в рейтинг 100 богатейших российских чиновников и депутатов по версии издания Forbes. Новосибирский депутат занял 12-е место.

Дмитрий Терешков, "Сибирская хлебная корпорация" - НГУЭиУ

Владелец одного из крупнейших игроков на зерновом рынке Сибири, Дмитрий Терешков, в 1990 году с отличием закончил Новосибирский институт народного хозяйства (позже переименованный в Новосибирский государственный университет экономики и управления)

Фото: zsnso.ru

В 1991 Терешков создал "Сибирскую контрактную корпорацию", которая занималась посредническими услугами на сырьевом рынке. После компания начала торговлю на зерновом рынке, за короткий срок превратившись в крупный холдинг, который получил название "Сибирская хлебная корпорация". Корпорации принадлежат заводы по производству хлебо-булочных изделий в Новосибирске, Уфе и Подмосковье, элеватор в Новосибирской области.

По итогам 2021 года Дмитрий Терешков задекларировал 43 млн рублей дохода, хотя в 2012 году, например, он отчитывался о 128 млн рублей. Дмитрий Терешков – отец пяти детей, его супруга Анна занимает пост вице-мэра Новосибирска.

Виктор Харитонин, фармацевтический бизнес – НГУ

Одна из самых заметных фигур на российском фармацевтическом рынке, Виктор Харитонин, в 1994 году закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Еще будучи студентом последнего курса занялся торговлей ширпотребом, а после получения диплома перебрался в Москву, где через несколько лет возглавил инвестиционную компанию "Профит-Хаус".

"Профит-Хаус" сотрудничал со структурами Романа Абрамовича, знакомство с которым сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии бизнеса Харитонина. В содружестве с одним из крупнейших отечественных олигархов и его партнерами в 2003 году он приобрел пять российских фармацевтических заводов американской компании ICN Pharmaceuticals и сеть аптек. Так был основан холдинг "Фармстандарт".

Фото:pharmstd.ru

Через некоторое время Виктор Харитонин становится его единоличным владельцем, компания активно скупает производственные мощности и расширяет розничную сеть. В результате выпускник мехмата в 2021 году попадает на 891 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 3.4 млрд долларов.

Андрей Смирнов, IT-бизнес, НГУ

Выпускник Новосибирского государственного университета Андрей Смирнов в 1991 году вместе с несколькими выпускниками НГУ создал компанию "Центр финансовых технологий" (ЦФТ) . Свою деятельность компания начала с разработки программного обеспечения для банковского сектора.

Спустя 30 лет ЦФТ занимает одну из ведущих ролей на отечественном рынке разработок решений для автоматизации банковского бизнеса и платёжных систем. Компания входит в ТОП-5 крупнейших разработчиков программного обеспечения на российском рынке, занимает 6 место в рейтинге самых дорогих компания Рунета по версии Forbes. По собственным данным ЦФТ, выручка компании в 2021 году составила 26.4 млрд рублей.

Фото:cft.ru

Наиболее популярный продукт, известный миллионам жителей России – система денежных переводов "Золотая корона".

Андрей Смирнов давно живет в США, но продолжает оставаться бенефициаром ЦФТ. Официально компания не раскрывает имен реальных владельцев.

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