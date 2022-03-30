Надвижку пролета четвертого моста закончили в Новосибирске

Надвижку пролета четвертого моста закончили в Новосибирске
Надвижку пролета четвертого моста закончили в Новосибирске
Сегодня, 17:05ОбществоАлександр КондратьевФото: Группа компаний "ВИС"
Тяжелая конструкция была надвинута с левого на правый берег реки Оби

В Новосибирске полностью завершились 15 стадий надвижки пролетного строения четвертого моста через реку Обь. Об этом сообщили в группе «ВИС».

В пресс-службе компании уточнили, что было собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9 150 тонн, в том числе и аванбек.

Конструкция была надвинута с левого на правый берег Оби на высоте свыше 13 метров над водой.

При этом на правом берегу продолжилась сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона.

Напомним, что в феврале в Новосибирске на стройке четвертого моста возник конфликт между двумя подрядчиками. Техника одной компании заблокировала выезд с территории строительства для машин другой фирмы.

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