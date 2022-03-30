Надвижку пролета четвертого моста закончили в Новосибирске

В Новосибирске полностью завершились 15 стадий надвижки пролетного строения четвертого моста через реку Обь. Об этом сообщили в группе «ВИС».
В пресс-службе компании уточнили, что было собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9 150 тонн, в том числе и аванбек.
Конструкция была надвинута с левого на правый берег Оби на высоте свыше 13 метров над водой.
При этом на правом берегу продолжилась сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона.
Напомним, что в феврале в Новосибирске на стройке четвертого моста возник конфликт между двумя подрядчиками. Техника одной компании заблокировала выезд с территории строительства для машин другой фирмы.