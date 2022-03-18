Из-за стройки четвертого моста перекроют площадь Будагова в Новосибирске

Из-за стройки четвертого моста перекроют площадь Будагова в Новосибирске
Из-за стройки четвертого моста перекроют площадь Будагова в Новосибирске
Сегодня, 11:28ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Из-за стройки четвертого моста перекроют площадь Будагова в Новосибирске

Водителям ограничат проезд на площади Будагова в Новосибирске с 1 мая.

В Новосибирске частично закроют для проезда транспорта площадь Инженера Будагова с 1 мая. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Новые ограничения введут из-за строительства пролёта четвёртого моста через Обь. Для проезда закроют одну проезжую сторону на Будагова - на участке от Красного проспекта до Первомайского района.

Путепровод перекроют с 1 по 25 мая. Ночью, с 24:00 до 5:00, отменят движение через площадь Будагова от улиц Фабричной к Большевистской и в обратную сторону, а также в направлении к автодорожному путепроводу.

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