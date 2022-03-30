Васильева рассказала о максимальном сокращении показателя смертности от туберкулеза

В Москве была организована пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, «Туберкулез сегодня: достижения и угрозы». На мероприятии выступили самые авторитетные эксперты отрасли, обсудив текущую ситуацию с лечением заболевания в России и инновационные меры, помогающие медикам бороться с болезнью.

В число спикеров вошла глава Российского общества фтизиатров и главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения РФ, профессор Ирина Васильева. Она рассказала, что за последнее пятилетие уровень заболеваемости туберкулезом упал на 42%, а смертность снизилась на 30%. В целом по миру такие показатели находятся на гораздо более низком уровне — 9,2% и 11% соответственно. Однако профессор говорит о том, что за последние годы российскому Минздраву удалось добиться серьезного прогресса в лечении и предотвращении болезни благодаря повсеместному использованию новых технологий. Примечательно, что современные отечественные разработки превзошли по эффективности зарубежные. На данный момент Россия уже исключена из списка ВОЗ с высоким бременем туберкулеза и вошла в число стран — лидеров по внедрению новых технологий в этом направлении медицины. Васильева также отметила, что сейчас Россия достигла исторического минимума заболеваемости и смертности от туберкулеза благодаря тому, что в стране работает четко отлаженная противотуберкулезная система. Такой масштабной работающей службы нет ни в одной стране мира. За последние несколько лет были кардинально пересмотрены и доработаны подходы к выявлению болезни и ее терапии: запущены новые методы диагностики туберкулеза, в том числе и лекарственно-устойчивого. Отечественные ученые создали диагностические методики принципиально нового действия, которые позволяют за считаные часы определить картину болезни и назначить наиболее подходящее лечение. В российских медучреждениях применяются и хирургические технологии, и эндоскопические, и патогенетическое лечение, аналогов которого пока нет в других странах. Также противотуберкулезную службу РФ отличает высококвалифицированный персонал и хорошо оснащенные стационары, где пациентам доступно все необходимое для прохождения терапии оборудование. Наиболее сложными для выявления и лечения выступают устойчивые к лекарственным препаратам формы болезни и развитие туберкулеза на фоне ВИЧ. Также стоит иметь в виду, что темпы диагностики туберкулеза и назначение соответствующего лечения существенно снизились во время пандемии коронавируса в мире. При этом стоит учитывать, что пациенты, перенесшие COVID-19, попадают в зону риска из-за ослабленного иммунитета. По словам Ирины Васильевой, для 2020 года был свойствен период снижения охвата по профилактическим мероприятиям, однако сейчас допандемийные темпы восстанавливаются. Она особо отметила, что группа населения младше 18 лет находится практически под полным контролем: здоровье 88% детей было исследовано на скрининговых осмотрах. О профилактике туберкулеза среди детей также рассказала главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова. Она отметила, что каждый год туберкулезом заболевает около 1 миллиона детей во всем мире, при этом 233 тысячи заболевших малышей умирают. Как правило, больше всего летальных случаев фиксируется среди детей до пяти лет. Однако в России сейчас наблюдается противоположная, сугубо положительная картина: благодаря мерам профилактики за последние 10–15 лет каждый год уровень заболеваемости среди детей снижается. За прошлый год от туберкулеза в стране скончались только трое несовершеннолетних. Аксенова назвала вакцинацию ключевым методом предотвращения заболеваемости среди детского населения. На сегодняшний день в стране порядка 200 тысяч детей получают превентивное лечение от туберкулеза. Чтобы ситуация с заболеваемостью и смертностью по-прежнему оставалась положительной, важно вести просветительскую работу среди населения и вакцинировать детей в самом раннем возрасте. Кроме детей, в группе риска находятся и заключенные. На долю пенитенциарных учреждений приходится примерно 7% случаев заболевания туберкулезом. Как отмечает временно исполняющий обязанности начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Константин Масников, на данный момент в структуре ФСИН функционируют 69 медсанчастей для лечения заключенных. В общей сложности в учреждениях пенитенциарной системы пребывают порядка 9,8 тысячи осужденных с туберкулезом. За прошлый год доля больных туберкулезом в местах заключения снизилась на 14,9%. Экспертные комментарии, посвященные современным методам борьбы с распространением туберкулеза, дали главный врач Забайкальского краевого фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев, заместитель главврача астраханского областного противотуберкулезного диспансера Елена Вирина и глава Ярославской областной клинической туберкулезной больницы Анна Виноградова. Они рассказали о внедрении новых медицинских технологий, диагностике опасного заболевания в среде мигрантов и противостоянии движению антипрививочников.

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