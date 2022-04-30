Журналисты озвучили предположение, почему врио главы МЧС не утвердили в должности

В Российской Федерации более полугода МЧС функционирует без полноправного руководителя. Александр Чуприян трудится на должности временно исполняющего обязанности главы ведомства, но администрация президента пока отказывает ему в утверждении полноправного статуса.

Журналисты издания «Век» предполагают, что такая неопределенность может быть вызвана версией о том, что Чуприян владеет элитной недвижимостью в столице, которая не была внесена в его декларацию о доходах. В издании уточнили, что несколько лет назад некто Александр Чуприян, дата и год рождения которого совпадают с личными данными врио главы МЧС, стал единственным собственником квартиры площадью 113,7 кв. м на 16 этаже многоэтажного дома по адресу: улица Минская, дом 1г, корпус 2. Квартира находится на территории элитного жилого комплекса премиум-класса «Золотые ключи — 2». По оценке сотрудников риелторских агентств, съем жилья в элитном ЖК такого формата будет обходиться примерно в 150 тысяч рублей ежемесячно. А стоимость квартир в ЖК «Золотые ключи — 2» стартует от 64 миллионов рублей. При этом необходимо учитывать, что врио министра МЧС не владеет собственным бизнесом и проживает с женой, находящейся на пенсии. Примечательно, что квартира в дорогом жилом комплексе не указана в декларации чиновника, поэтому вопросы могли появиться и у администрации. Журналисты считают, что федеральные власти рассматривают возможности найти замену чиновнику.

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