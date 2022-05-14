О давлении на уехавших легионеров рассказал главный тренер ХК «Сибирь» (Новосибирск)

Об отношении к отъезду легионеров из-за военной спецоперации на Украине рассказал «Спорт-Экспрессу» главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов. Главной потерей для команды перед плей-офф КХЛ стал финский вратарь Харри Сятери – олимпийский чемпион Пекина 2022.

Уехавших легионеров не хватило «Сибири» для успешного выступления в Кубке Гагарина 2022, признался Андрей Мартемьянов. Напомним, что «Сибирь» проиграла в первом раунде плей-офф «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 1:4. Иностранные хоккеисты-легионеры были лидерами команды, и их отъезд ослабил новосибирскую хоккейную дружину. Тем не менее, главный тренер не осуждает игроков. «Очень большое давление оказывалось на их семьи. Из-за этого парни очень сильно переживали», - рассказал Мартемьянов в интервью «Спорт-экспрессу». Крайне неудачным был момент отъезда – ХК «Сибирь» пробился в плей-офф КХЛ впервые за несколько лет. И главной звездой команды был вратарь Харри Сятери, только что выигравший золото зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Причем в финале финны обыграли сборную России. Харри Сятери стал олимпийским чемпионам за считанные дни перед плей-офф Фото: Сайт ХК "Сибирь" К моменту отъезда вратарь Сятери выступал за «Сибирь» уже несколько сезонов. Новосибирцы радовались за его победу на Олимпиаде. Андрей Мартемьянов рассказал, что вратарь подошел к нему и признался, что ему тяжело уезжать. Сегодня среди трансферов ХК «Сибирь» Харри Сятери указан в числе оставшихся игроков на официальном сайте, также сообщено об уходе другого финна - Юрки Йокипакка в российскую команду «Автомобилист». Фото: Сайт ХК "Сибирь" Андрей Мартемьянов сохранил пост главного тренера новосибирской хоккейной команды «Сибирь» и в будущем чемпионате КХЛ 2022/2023.

«Когда с командой прощались Йокипакка и Сятери, они поблагодарили нас и попросили правильно понять их. Мы не можем принуждать кого-то. Это ведь люди — у всех есть свои семьи, которые переживают за них», - цитирует Андрея Мартемьянова «Спорт-Экспресс».

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