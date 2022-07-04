Робот Николай не сообщил губернатору Травникову, что пора делать прививку от COVID-19

Робот Николай не сообщил губернатору Травникову, что пора делать прививку от COVID-19
Робот Николай не сообщил губернатору Травникову, что пора делать прививку от COVID-19
4 июля, 11:07ТехнологииДмитрий ТростниковФото: Коллаж Атас.инфо использовано фото Дмитрия Агафонова / Страница форума "Технопром" "ВКонтакте" и nso.ruГубернатор Андрей Травников предложил усилить информирование о ревакцинации

Губернатор раскритиковал профилактику COVID-19 в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников сам обнаружил, что у него истекло полгода с момента заболевания COVID-19. Глава Новосибирской области поинтересовался у министра здравоохранения Константина Хальзова – почему его не предупредили о необходимости ревакцинации роботы Николай и Ксения, или по смс?

Тему информирования населения о необходимости вакцинации от коронавируса заострил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве 4 июля 2022. У главы области в эти дни истекло полгода с момента перенесенного заболевания COVID-19. Но никто его не проинформировал о необходимости ревакцинации от ковида. Хотя в систему информирования были вложены немалые средства. В период пика заболеваемости жителям области отправляли sms-сообщения. В проактивной системе информирования планировалось использование высокотехнологичных роботов Николая и Ксении.

«Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 – важное дело. Мы внедряем проактивное информирование. Мы проводили sms-информирование, и через соцсети, отслеживали QR-коды. Сейчас мы что-то делаем в этом направлении? Я высчитал, что у меня на этой неделе ровно полгода прошло с момента заболевания коронавирусом. Вроде бы надо ревакцинироваться. Но если бы я сам не вспомнил – никто бы не напомнил», - заявил Андрей Травников 4 июля.

Министр здравоохранения Константин Хальзов доложил на оперативном совещании, что продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 1.588 млн. жителей области закончили уже полный курс вакцинации. «Сейчас приоритет приглашать людей в возрасте 60 лет и старше и с проблемами здоровья. В вашей ситуации это, все-таки личная ответственность», - пояснил министр.

«А как же sms-информирование, как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? Пандемия прошла, и мы все эти инструменты, наработанный опыт убрали в чехол? Давайте подумаем, как их использовать», - не согласился губернатор.

Министр здравоохранения Константин Хальзов пообещал губернатору усилить работу в направлении информирования.

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