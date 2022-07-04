Робот Николай не сообщил губернатору Травникову, что пора делать прививку от COVID-19

Губернатор раскритиковал профилактику COVID-19 в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников сам обнаружил, что у него истекло полгода с момента заболевания COVID-19. Глава Новосибирской области поинтересовался у министра здравоохранения Константина Хальзова – почему его не предупредили о необходимости ревакцинации роботы Николай и Ксения, или по смс?

Тему информирования населения о необходимости вакцинации от коронавируса заострил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве 4 июля 2022. У главы области в эти дни истекло полгода с момента перенесенного заболевания COVID-19. Но никто его не проинформировал о необходимости ревакцинации от ковида. Хотя в систему информирования были вложены немалые средства. В период пика заболеваемости жителям области отправляли sms-сообщения. В проактивной системе информирования планировалось использование высокотехнологичных роботов Николая и Ксении. «Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 – важное дело. Мы внедряем проактивное информирование. Мы проводили sms-информирование, и через соцсети, отслеживали QR-коды. Сейчас мы что-то делаем в этом направлении? Я высчитал, что у меня на этой неделе ровно полгода прошло с момента заболевания коронавирусом. Вроде бы надо ревакцинироваться. Но если бы я сам не вспомнил – никто бы не напомнил», - заявил Андрей Травников 4 июля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выздоровел от коронавируса Министр здравоохранения Константин Хальзов доложил на оперативном совещании, что продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 1.588 млн. жителей области закончили уже полный курс вакцинации. «Сейчас приоритет приглашать людей в возрасте 60 лет и старше и с проблемами здоровья. В вашей ситуации это, все-таки личная ответственность», - пояснил министр. «А как же sms-информирование, как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? Пандемия прошла, и мы все эти инструменты, наработанный опыт убрали в чехол? Давайте подумаем, как их использовать», - не согласился губернатор. Министр здравоохранения Константин Хальзов пообещал губернатору усилить работу в направлении информирования.

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