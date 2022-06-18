Гигантский центр обработки данных построят под Новосибирском

Соглашение о строительстве одного из крупнейших в Сибири дата-центров подписано в ходе Петербургского экономического форума. Предполагается, что IT-комплекс начнет работу в конце 2024 года

Новосибирская область и компания "Алфа-Финанс" в ходе работы Петербургского экономического форума подписали соглашение о строительстве в новосибирском промышленно-логистическом парке центра обработки данных, который должен стать одним из самых крупных в сибирском регионе. Первоначально в нем будет более 1 800 стойко-мест для IT-оборудования. В проекте будет использовано оборудование российского производства, сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вузы Новосибирска с бюджетными местами – популярнее IT-профессии и переводчики Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод центра в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. Объем первоначальных инвестиций в проект составит на начальном этапе 1,9 млрд рублей. Предполагается, что в дальнейшем мощности дата-центра будут увеличены.

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