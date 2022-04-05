Двенадцать дорог подтопило талыми водами в Новосибирской области

В Новосибирской области на 5 апреля зафиксировали 12 случаев подтопления проезжей части. Об этом сообщает ТУАД по региону.
Переливы талых вод произошли за сутки на трёх дорогах в Карасукском районе. Также переливы отмечены на трассах Чик и Шагалово.
По данным ТУАД Новосибирской области, дорожники уже подготовились к весеннему паводку. Расчистили от снега землю и вскрыли наледи на 7 302 водопропускных трубах. Также заготовили щебень и песок для посыпки дорог.
Специалисты оперативно обеспечили безопасный проезд транспорта. Подготовили маршруты объезда подтопленных территорий. Ситуацию держат на контроле.