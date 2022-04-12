Новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза

"После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в Список ЕС по авиационной безопасности. Это отражает серьезные проблемы безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией иностранных воздушных судов, сознательно разрешающей их эксплуатацию без действительных сертификатов летной годности. Это нарушает международные стандарты авиационной безопасности", - говорится в сообщении.