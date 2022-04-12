Новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза

Новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза
Новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза
Сегодня, 06:50ТранспортФото: pixabay.com
Список включает в себя 21 авиакомпанию из России.

Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в «черный список». Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Авиакомпании из России внесены в список компаний, на которых распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС. Причина – несоответствие международным стандартам безопасности.

"После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в Список ЕС по авиационной безопасности. Это отражает серьезные проблемы безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией иностранных воздушных судов, сознательно разрешающей их эксплуатацию без действительных сертификатов летной годности. Это нарушает международные стандарты авиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Самолеты из перечня не смогут летать в страны Евросоюза. Всего туда попали 117 авиакомпаний. Из российских в список вошли: новосибирская «Сибирь» - S7, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», «Ютэйр», Nordstar, Nord Wind, «Аврора» и «Алроса».

По словам экспертов, опасения ЕС связаны с безопасностью бортов, которым разрешено летать без необходимых сертификатов годности. Комиссар по транспорту Адина Валеан отмечает, что Росавиация разрешила компаниям использовать иностранные самолёты без действительного сертификата. Это идёт "вразрез с конвенцией о международной гражданской авиации и угрожает безопасности людей".

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