В Новосибирской области тепловоз сбил трех рабочих под Барабинском – один погиб

19-летний рабочий был задавлен тепловозом и погиб в ночь на 14 марта 2022. Травмированы двое его коллег из-за нарушения правил безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Тепловоз модели ТЭМ-2 нанес травмы трем работникам ПМС-177 в Барабинском районе Новосибирской области. Трагедия случилась ночью 14 мая, на ЗСЖД - перегон «Труновское-Кожурла». Возраст пострадавших от 19 до 36 лет. Один из травмированных скончался их-за травм несовместимых с жизнью, второй – в больнице. Были нарушены правила работ по демонтажу и укладке полотна железной дороги в ночное время – такую версию выдвинули следователи. Поэтому уголовное дело возбуждено по ст. 216 УК РФ ч. 2, сообщает официальный сайт Восточного МСУТ СК России. Машинист тепловоза не заметил людей на путях в темноте.

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