Владельцы заправок в Новосибирске отрицают дефицит бензина

Владельцы заправок в Новосибирске отрицают дефицит бензина
Владельцы заправок в Новосибирске отрицают дефицит бензина
Вчера, 18:16ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Российские СМИ начали публиковать информацию, что заправки перестали заливать бензин до полного бака из-за дефицита, но новосибирские АЗС опровергли эти данные.

Владельцы заправок в Новосибирске рассказали BFM-Новосибирск, что в Новосибирской области нет проблем ни с каким топливом – «вероятнее всего, что это фейк», - сказал руководитель «Прайм».

В нашем регионе никаких проблем с поставками бензина нет, но иногда бывают перебои из-за других регионов, это не критично.

При этом «Новые известия» опубликовали новость, что с сегодняшнего дня на российских АЗС начнут запрещать заливать бензин до полного бака для того, чтобы не ломалась система автомобильной вентиляции.

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