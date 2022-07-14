Владельцы заправок в Новосибирске отрицают дефицит бензина

Владельцы заправок в Новосибирске рассказали BFM-Новосибирск, что в Новосибирской области нет проблем ни с каким топливом – «вероятнее всего, что это фейк», - сказал руководитель «Прайм».
В нашем регионе никаких проблем с поставками бензина нет, но иногда бывают перебои из-за других регионов, это не критично.
При этом «Новые известия» опубликовали новость, что с сегодняшнего дня на российских АЗС начнут запрещать заливать бензин до полного бака для того, чтобы не ломалась система автомобильной вентиляции.