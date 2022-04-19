Троллейбусы будут работать ночью в честь Пасхи в Новосибирске

Дополнительные троллейбусные маршруты запустят в Новосибирске в ночь с 23 на 24 апреля в Пасху. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Троллейбусы будут развозить людей в храмы и обратно с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля. Всего будет задействовано 100% подвижного состава для работы во вторую смену, а билет будет по стандартной цене.
При этом маршрут в пасхальную ночь будет другим – он разработан с учетом расположения храмов города. Троллейбусы запустят по маршруту «Улица Учительская – Знаменский храм» и в обратном направлении. Также он проедет по улицам Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Красному проспекту, улице Гоголя, до Вознесенского кафедрального собора, который расположен на ул. Советская, 91. Затем они продолжат движение по улице. Челюскинцев, Нарымской, Советской до собора Александра Невского, Красному проспекту, Октябрьскому мосту, проспекту Карла Маркса, улице Титова и Станиславского до остановки «Станиславский ж/м».