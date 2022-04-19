Троллейбусы будут работать ночью в честь Пасхи в Новосибирске

При этом маршрут в пасхальную ночь будет другим – он разработан с учетом расположения храмов города. Троллейбусы запустят по маршруту «Улица Учительская – Знаменский храм» и в обратном направлении. Также он проедет по улицам Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Красному проспекту, улице Гоголя, до Вознесенского кафедрального собора, который расположен на ул. Советская, 91. Затем они продолжат движение по улице. Челюскинцев, Нарымской, Советской до собора Александра Невского, Красному проспекту, Октябрьскому мосту, проспекту Карла Маркса, улице Титова и Станиславского до остановки «Станиславский ж/м».